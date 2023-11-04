4 ноября, 12:09,
обновлено 4 ноября, 12:21
Палестино-израильский конфликт

ЦАХАЛ нанес удары по военным объектам и складам "Хезболлах" в ответ на обстрелы

Удары наносились по целям, включающим террористическую инфраструктуру, места хранения ракет и военные объекты

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 ноября. /ТАСС/. Истребители, танки и артиллерия ЦАХАЛа нанесли удары по военным объектам движения "Хезболлах" в ответ на обстрелы израильской территории из Ливана.

Читайте также
Начало эвакуации и расширение наземных операций в секторе Газа. Конфликт в Палестине

Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"В ответ на обстрелы ранее сегодня из Ливана территории Израиля истребители ЦАХАЛа в течение последнего часа атаковали террористические объекты "Хезболлах" параллельно с танковыми и артиллерийскими ударами. Удары наносились по целям "Хезболлах", включающим террористическую инфраструктуру, места хранения ракет и военные объекты", - говорится в заявлении. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация