ЦАХАЛ нанес удары по военным объектам и складам "Хезболлах" в ответ на обстрелы

Удары наносились по целям, включающим террористическую инфраструктуру, места хранения ракет и военные объекты

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 ноября. /ТАСС/. Истребители, танки и артиллерия ЦАХАЛа нанесли удары по военным объектам движения "Хезболлах" в ответ на обстрелы израильской территории из Ливана.

Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"В ответ на обстрелы ранее сегодня из Ливана территории Израиля истребители ЦАХАЛа в течение последнего часа атаковали террористические объекты "Хезболлах" параллельно с танковыми и артиллерийскими ударами. Удары наносились по целям "Хезболлах", включающим террористическую инфраструктуру, места хранения ракет и военные объекты", - говорится в заявлении.