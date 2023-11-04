Блинкен: гуманитарные паузы в Газе могут помочь и мирным палестинцам, и Израилю

Это поможет Израилю достичь цели, заключающейся в нанесении поражения ХАМАС, считает американский госсекретарь

БЕЙРУТ, 4 ноября. /ТАСС/. США убеждены в том, что гуманитарные паузы в ходе военных операций в секторе Газа могут помочь не только мирным палестинцам, но и Израилю.

Об этом заявил на пресс-конференции в Аммане американский госсекретарь Энтони Блинкен.

"США считают, что всем этим усилиям способствовали бы гуманитарные паузы. Мы считаем, что паузы могут быть критически важным механизмом для защиты мирных граждан, доставки помощи, вывода иностранцев, одновременно помогая Израилю достичь его цели, заключающейся в нанесении поражения ХАМАС", - сказал глава внешнеполитического ведомства.

"Вчера я в деталях обсудил с израильскими лидерами, как, когда и где такие договоренности могут быть реализованы, что нужно сделать, чтобы они были возможными. Сегодня региональные партнеры обсудили многие из таких же вопросов", - отметил Блинкен.