Блинкен заявил, что Израиль должен пресечь нападения на палестинцев на Западном берегу

По словам госсекретаря США, он затронул эту тему на состоявшихся встречах с руководством Израиля

БЕЙРУТ, 4 ноября. /ТАСС/. Власти Израиля должны положить конец нападениям на мирных палестинцев на Западном берегу реки Иордан. Об этом заявил на пресс-конференции в Аммане по итогам трехсторонних переговоров с главами МИД Египта и Иордании Самехом Шукри и Айманом ас-Сафади госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы все глубоко обеспокоены эскалацией насилия со стороны экстремистов в отношении мирных палестинцев на Западном берегу [реки Иордан]. Это была серьезная проблема, и она только обострилась после начала [нынешнего] конфликта", - отметил глава американского внешнеполитического ведомства.

По словам Блинкена, он затронул эту тему на состоявшихся в пятницу встречах с руководством Израиля. "Я подчеркнул, что подстрекательство и насилие со стороны экстремистов должны прекратиться, а виновные должны быть привлечены к ответственности", - сказал госсекретарь, находящийся в продолжительном зарубежном турне.