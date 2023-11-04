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Палестино-израильский конфликт

Блинкен заявил, что Израиль должен пресечь нападения на палестинцев на Западном берегу

По словам госсекретаря США, он затронул эту тему на состоявшихся встречах с руководством Израиля

БЕЙРУТ, 4 ноября. /ТАСС/. Власти Израиля должны положить конец нападениям на мирных палестинцев на Западном берегу реки Иордан. Об этом заявил на пресс-конференции в Аммане по итогам трехсторонних переговоров с главами МИД Египта и Иордании Самехом Шукри и Айманом ас-Сафади госсекретарь США Энтони Блинкен.

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"Мы все глубоко обеспокоены эскалацией насилия со стороны экстремистов в отношении мирных палестинцев на Западном берегу [реки Иордан]. Это была серьезная проблема, и она только обострилась после начала [нынешнего] конфликта", - отметил глава американского внешнеполитического ведомства.

По словам Блинкена, он затронул эту тему на состоявшихся в пятницу встречах с руководством Израиля. "Я подчеркнул, что подстрекательство и насилие со стороны экстремистов должны прекратиться, а виновные должны быть привлечены к ответственности", - сказал госсекретарь, находящийся в продолжительном зарубежном турне. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильБлинкен, Энтони
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