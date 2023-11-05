МИД Турции подтвердил, что 6 ноября Фидан встретится с Блинкеном в Анкаре

Ожидается, что стороны обменяются мнениями о ситуации в Газе, региональных проблемах и двусторонних отношениях

АНКАРА, 5 ноября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Турции подтвердило, что 6 ноября в Анкаре пройдут переговоры его главы Хакана Фидана и госсекретаря США Энтони Блинкена.

"На встрече, которая состоится в понедельник, предполагается обменяться мнениями о ситуации в Газе, региональных проблемах и двусторонних отношениях", - говорится в сообщении дипведомства.

Отмечается, что Блинкен прибудет в Турцию 5 ноября.

Ранее о предстоящем визите госсекретаря США в республику сообщил ТАСС дипломатический источник.

МИД Турции в субботу заявил, что отзывает своего посла из Израиля для консультаций из-за военной операции этой страны в секторе Газа.

В августе 2022 года турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган и занимавший в тот момент пост израильского премьер-министра Яир Лапид провели телефонный разговор, по итогам которого было объявлено о достижении договоренности насчет восстановления дипотношений между двумя странами в полном объеме и возвращения послов после четырехлетнего перерыва. В октябре 2022 года министр обороны Израиля Бени Ганц посетил Анкару. Это был первый за 10 лет визит главы военного ведомства еврейского государства в Турцию.