4 ноября, 21:02,
обновлено 4 ноября, 21:37

МИД Турции подтвердил, что 6 ноября Фидан встретится с Блинкеном в Анкаре

Ожидается, что стороны обменяются мнениями о ситуации в Газе, региональных проблемах и двусторонних отношениях

АНКАРА, 5 ноября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Турции подтвердило, что 6 ноября в Анкаре пройдут переговоры его главы Хакана Фидана и госсекретаря США Энтони Блинкена.

"На встрече, которая состоится в понедельник, предполагается обменяться мнениями о ситуации в Газе, региональных проблемах и двусторонних отношениях", - говорится в сообщении дипведомства.

Отмечается, что Блинкен прибудет в Турцию 5 ноября.

Ранее о предстоящем визите госсекретаря США в республику сообщил ТАСС дипломатический источник.

МИД Турции в субботу заявил, что отзывает своего посла из Израиля для консультаций из-за военной операции этой страны в секторе Газа.

В августе 2022 года турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган и занимавший в тот момент пост израильского премьер-министра Яир Лапид провели телефонный разговор, по итогам которого было объявлено о достижении договоренности насчет восстановления дипотношений между двумя странами в полном объеме и возвращения послов после четырехлетнего перерыва. В октябре 2022 года министр обороны Израиля Бени Ганц посетил Анкару. Это был первый за 10 лет визит главы военного ведомства еврейского государства в Турцию. 

Теги:
СШАТурцияБлинкен, ЭнтониФидан, Хакан
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация