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Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля заявила, что "Хезболлах" уподобляется ХАМАС, прикрываясь жителями юга Ливана

Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари отметил, что военные продолжают отвечать на удары вооруженных формирований ливанской шиитской организации "Хезболлах"

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 ноября. /ТАСС/. Израильские военные продолжают отвечать на удары вооруженных формирований ливанской шиитской организации "Хезболлах" и считают, что она использует население юга Ливана в качестве живого щита, повторяя тактику палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

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"На севере силы Армии обороны Израиля нанесли удары по ряду террористических целей "Хезболлах" в Южном Ливане. Это ответ на обстрелы со стороны "Хезболлах" по приграничным позициям Армии обороны Израиля", - сообщил он на вечернем брифинге.

По оценке Хагари, "Хезболлах", позиционируя себя как щит Ливана, "на самом деле выступает в качестве щита ХАМАС - ИГ ("Исламское государство", запрещенная в РФ организация - прим. ТАСС), поскольку ставит под угрозу гражданское население Южного Ливана". "Как и в секторе Газа, мы не допустим, чтобы террористы из "Хезболлах", которые обстреливают нас, извлекали пользу из использования населения Южного Ливана в качестве живого щита, продолжая располагаться внутри городской инфраструктуры", - указал он.

Представитель армии заверил, что Израиль будет наносить точечные удары по тем местам, откуда будут вестись обстрелы израильской территории. "Мы продолжим отвечать и наносить удары незамедлительно. Мы находимся в состоянии повышенной боеготовности на севере, готовы как к наступательным, так и к оборонительным действиям", - отметил Хагари. 

Теги:
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