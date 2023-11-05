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обновлено 4 ноября, 21:42
Палестино-израильский конфликт

Байден заявил о прогрессе в вопросе обеспечения гуманитарной паузы в Газе

Президент США Джо Байден. AP Photo/ Andrew Harnik
Президент США Джо Байден
© AP Photo/ Andrew Harnik

Госсекретарь Энтони Блинкен ранее заявлял, что Соединенные Штаты убеждены в том, что гуманитарные паузы в ходе военных операций в секторе Газа могут пойти на пользу не только мирным палестинцам, но и Израилю

ВАШИНГТОН, 5 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил о прогрессе в вопросе обеспечения гуманитарной паузы в секторе Газа. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома, который сопровождает главу государства, находящегося в штате Делавэр, где тот обычно проводит выходные.

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Байдена спросили, есть ли прогресс в обеспечении гуманитарной паузы в палестинском анклаве. "Да", - сказал он и поднял большой палец вверх.

Как заявил в субботу на пресс-конференции в Аммане госсекретарь Энтони Блинкен, США убеждены в том, что гуманитарные паузы в ходе военных операций в секторе Газа могут пойти на пользу не только мирным палестинцам, но и Израилю. По его словам, такого рода "паузы могут быть жизненно важным механизмом для защиты мирных граждан, доставки помощи, вывода иностранцев, одновременно помогая Израилю достичь его цели, заключающейся в нанесении поражения [радикальному палестинскому движению] ХАМАС". 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
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