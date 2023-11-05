Израильские истребители атаковали позиции "Хезболлах" на высотах Кфар-Шуба и Хальта

По данным агентства Al Wataniya, также были проведены рейды в районах Бастара, Мейсат, Эль-Аббасия и Эль-Ваззани

БЕЙРУТ, 5 ноября. /ТАСС/. Самолеты ВВС Израиля нанесли ракетные удары по позициям бойцов вооруженного крыла шиитской партии "Хезболлах" на высотах Кфар-Шуба и Хальта на юге Ливана, откуда они вели огонь по израильской территории.

Как передало агентство Al Wataniya, были совершены также рейды в районах Бастара, Мейсат, Эль-Аббасия и Эль-Ваззани, туда направились забрать раненых кареты скорой помощи Ливанского общества Красного Креста.

По информации агентства, интенсивность израильских атак заметно возросла за последние часы и охватила все пограничные районы. Израильская артиллерия обстреляла вечером 4 ноября окрестности населенных пунктов Мейс-эль-Джебель, Тейр-Харфа, Эд-Духейра, Эль-Джиббин и Ярин, разрушено несколько домов и построек, ранены двое жителей.

Ранее, по сведениям телеканала Al Jadeed, произошла ожесточенная перестрелка между шиитскими бойцами и израильскими военными в пограничном районе Ханита и у проволочных заграждений напротив еврейского поселения Метулла. "Хезболлах" утверждает, что противник понес потери.

Были зафиксированы запуски не менее десяти ракет с ливанской территории в сторону Израиля, четыре из них перехвачены израильскими средствами ПВО.

Как отмечается в заявлении военно-информационной службы шиитской партии, "эти атаки моджахедов исламского сопротивления были совершены в ответ на гибель мирных граждан во время израильских бомбардировок в секторе Газа и на юге Ливана".