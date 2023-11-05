Палестинский Красный Полумесяц получил 30 грузовиков с гуманитарной помощью

В организации отметили, что в четырех прибывших в Газу машинах находятся медицинские принадлежности и лекарства

ДУБАЙ, 5 ноября. /ТАСС/. Палестинское общество Красного Полумесяца сообщило о получении 30 грузовиков с гуманитарной помощью, пропущенных через контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе с Египтом.

"Палестинский Красный Полумесяц получил сегодня 30 грузовиков с гуманитарной помощью, прошедших через контрольно-пропускной пункт "Рафах". Три грузовика были переданы Международному комитету Красного Креста, 19 грузовиков - Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, 8 грузовиков были доставлены палестинскому Красному Полумесяцу", - говорится в заявлении, опубликованном на странице организации в социальной сети Х (ранее Twitter).

Там также сообщили, что в четырех прибывших в Газу грузовиках находятся медицинские принадлежности и медикаменты. Остальные машины загружены продуктами питания, водой и предметами первой необходимости. "Общее количество грузовиков, полученных с 21 октября 2023 года по настоящее время, составляет 451, что эквивалентно 30 грузовикам в день. Однако израильские власти до сих пор не разрешили ввоз топлива", - отмечают в Красном Полумесяце.

Ранее официальный представитель МИД Египта Ахмед Абу Зейд заявил, что препятствия, которые создает Израиль, и действия израильской стороны в отношении процесса доставки гуманитарной помощи в сектор Газа затрудняют ее поступление в палестинский анклав. Телеканал Al Mayadeen со ссылкой на Министерство здравоохранения Палестины сообщал, что гуманитарная помощь и медицинские принадлежности, поступающие в сектор Газа, "не соответствуют потребностям и не доходят до больниц в северной части сектора".