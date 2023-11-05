Военные Израиля получили доступ к тоннелям ХАМАС

По информации израильских СМИ, инженерные войска взорвали уже более сотни проходов

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 ноября. /ТАСС/. Израильские военнослужащие в ходе выполнения боевых задач на севере сектора Газа получили доступ к тоннелям радикальной палестинской группировки ХАМАС.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице армии Израиля в социальной сети X (ранее Twitter).

"В то время как ХАМАС препятствует перемещению гражданских лиц в безопасное место на юге Газы, ХАМАС скрывается в сложной сети террористических тоннелей. Войска Армии обороны Израиля обнаружили множество точек доступа [в тоннели] в ходе оперативной деятельности на севере Газы", - указывается в тексте.

По данным израильских СМИ, инженерные войска начали широкомасштабную операцию по уничтожению тоннелей ХАМАС в секторе Газа и уже взорвали более сотни из них.