Япония и Иордания договорились работать над введением гуманитарной паузы в Газе

Глава МИД Японии Ёко Камикава осудила "террористические нападения на Израиль со стороны ХАМАС и других вооруженных палестинских группировок"

ТОКИО, 5 ноября. /ТАСС/. Главы МИД Японии и Иордании Ёко Камикава и Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади договорились о сотрудничестве с целью достижения гуманитарной паузы в секторе Газа. Об этом сообщило японское внешнеполитическое ведомство.

"Они согласились продолжать сотрудничать для обеспечения безопасности гражданских лиц, улучшения гуманитарной ситуации в качестве главного приоритета, а также для реализации гуманитарной паузы", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, на встрече Камикава повторила японскую позицию по ситуации, осудив "террористические нападения на Израиль со стороны [палестинского радикального движения] ХАМАС и других вооруженных палестинских группировок" и в то же время призвав к немедленному освобождению заложников и обеспечению безопасности населения. По ее словам, все стороны должны действовать в рамках международного права.

Японский министр рассказала о планах выделения Палестине дополнительно $65 млн в качестве гуманитарной помощи и поблагодарила Иорданию за помощь в эвакуации японских граждан. Камикава подтвердила, что позиция Японии, выступающей за решение ближневосточного вопроса на основе выработанного ООН подхода о создании двух государств, остается неизменной.

Ближневосточное турне

До визита в Иорданию глава МИД Японии посетила Израиль и Палестину. На встрече с главой МИД еврейского государства Эли Коэном она также заявила о необходимости установления гуманитарной паузы, чтобы была возможность доставить гуманитарную помощь в Газу. В Израиле она повторила базовую позицию Токио по ситуации на Ближнем Востоке, осудив атаки ХАМАС и призвав все стороны действовать в рамках международного права.

После возвращения в Японию 7-8 ноября Камикава проведет встречу глав МИД G7 в рамках японского председательства в "семерке". Представитель японского МИД в ответ на вопрос корреспондента ТАСС сообщил, что пока рано говорить, примут ли министры Группы семи совместное заявление по ситуации на Ближнем Востоке.