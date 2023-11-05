СМИ: израильские военные провели рейды в трех городах на Западном берегу Иордана

По информации The Jerusalem Post, в результате столкновений в Наблусе ранения получили по меньшей мере три палестинца

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 ноября. /ТАСС/. Армия Израиля провела рейды в трех городах на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

По ее информации, операции осуществлялись в городах Дженин, Наблус и Тулькарм. В результате столкновений в Наблусе ранения получили по меньшей мере три палестинца.

Ситуация резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по сектору, а также по отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.