Армия Израиля сообщила о запуске ракеты-перехватчика в сторону Ливана

По данным армейской пресс-службы, подозрительная цель перелетела границу в еврейского государство

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 ноября. /ТАСС/. Ракета-перехватчик была запущена в сторону подозрительной цели, перелетевшей границу из Ливана в Израиль. Об этом сообщила израильская армейская пресс-служба.

"Ракета-перехватчик была запущена в сторону подозрительной цели, которая пересекла границу из Ливана в Израиль", - говорится в заявлении.

В пресс-службе отметили, что ракета-перехватчик была запущена "после срабатывания сирен на севере Израиля". Ранее военные проинформировали о том, что сигналы ПВО сработали в северных районах еврейского государства.