5 ноября, 10:04
Палестино-израильский конфликт

Минздрав Газы сообщил о гибели 21 человека при обстреле жилого квартала рядом с портом

По данным ведомства, большинство жертв - женщины и дети

КАИР, 5 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 21 человек погиб в результате израильского удара по жилому кварталу, расположенному неподалеку от порта в городе Газа. Об этом сообщил Минздрав палестинского анклава на своей официальной странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

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По его информации, большинство погибших - женщины и дети. Ведомство также подтвердило, что при обстреле Израилем лагеря беженцев Эль-Магази, расположенного в центральной части сектора Газа, "большое число убитых и раненых, многие в тяжелом состоянии". Ранее палестинское агентство WAFA сообщало о 51 жертве обстрела. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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