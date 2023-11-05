Минздрав Газы сообщил о гибели более 9,7 тыс. человек в результате израильских ударов

По данным ведомства, среди жертв 4,8 тыс. детей

КАИР, 5 ноября. /ТАСС/. Число палестинцев, погибших в результате израильских атак в секторе Газа с момента обострения 7 октября конфликта на Ближнем Востоке, превысило 9,7 тыс., среди них 4,8 тыс. детей.

Такие данные Минздрава палестинского анклава приводит телеканал Al Hadath.

"Число погибших в результате израильских бомбардировок сектора Газа возросло до 9 770 человек, в их числе 4 800 детей", - говорится в сообщении ведомства. По его данным, ранения получили 24 808 человек.