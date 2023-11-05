5 ноября, 13:33
Палестино-израильский конфликт

В Палестине сообщили о гибели более 150 медработников из-за израильских бомбежек Газы

Как отметила министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле, непрерывная массовая бойня привела к гибели в секторе Газа более 9,7 тыс. человек

РАБАТ, 5 ноября. /ТАСС/. Свыше 150 медицинских работников стали жертвами ударов Израиля по палестинскому сектору Газа. Об этом заявила министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле.

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"Непрерывная массовая бойня в течение последние 30 дней привела к гибели [в секторе Газа] более 9,7 тыс. человек, в том числе около 4,8 тыс. детей. Также ее жертвами стали свыше 150 медицинских работников", - приводит заявление главы ведомства информационное агентство WAFA. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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