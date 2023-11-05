Эр-Рияд осудил слова израильского министра о применении ядерного оружия в Газе

Как отметили в МИД Саудовской Аравии, эти заявления "свидетельствуют об экстремизме и жестокости, которые характерны для членов израильского правительства"

ДУБАЙ, 5 ноября. /ТАСС/. Саудовская Аравия осудила высказывание министра по делам Иерусалима и наследия еврейского государства Амихая Элияху, допустившего возможность применения ядерного оружия в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Саудовской Аравии.

"Королевство Саудовская Аравия самым решительным образом осуждает экстремистские заявления министра израильского оккупационного правительства относительно сброса ядерной бомбы на осажденный сектор Газа. Это свидетельствует об экстремизме и жестокости, которые характерны для членов израильского правительства", - указано в документе, опубликованном на странице ведомства в социальной сети X (ранее Twitter).

В заявлении также отмечается, что "неспособность немедленно уволить министра или приостановить его полномочия отражает высоту презрения израильского правительства ко всем человеческим, моральным, религиозным и правовым нормам и ценностям".

В воскресенье, отвечая на вопрос ведущего в эфире радиостанции Kol berama о том, следует ли сбросить на сектор Газа ядерную бомбу, Элияху заявил, что "это одна из возможностей". Позже министр указал, что "любому здравомыслящему человеку ясно, что утверждение об атомной бомбе является метафорическим", но Израилю "определенно нужен мощный и непропорциональный ответ терроризму".

В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отстранил Элияху от участия в заседаниях кабинета министров до дальнейшего уведомления и отверг его высказывания о возможности применения ядерного оружия в секторе Газа.