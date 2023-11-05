Генсек ЛАГ считает показательными слова израильского министра о применении ядерного оружия

Ахмед Абу аль-Гейт отметил, что заявление Амихая Элияху отражает расистское отношение израильтян к палестинскому народу

КАИР, 5 ноября. /ТАСС/. Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт считает, что заявление министра по делам Иерусалима и наследия еврейского государства Амихая Элияху, допустившего возможность применить ядерное оружие в секторе Газа, является показательным и отражает расистское отношение израильтян к палестинскому народу.

"Заявления израильского расистского министра Элияху показательны. Он не только признает, что у них есть ядерное оружие (секрет, который всем известен), но и отражает правду расистского отношения израильтян к палестинскому народу", - говорится в заявлении генсека ЛАГ, опубликованном в соцсети X (ранее Twitter).

Отвечая на вопрос ведущего в эфире радиостанции Kol Berama о том, следует ли сбросить на сектор Газа ядерную бомбу, Элияху заявил, что "это одна из возможностей". Позже министр указал, что "любому здравомыслящему человеку ясно, что утверждение об атомной бомбе является метафорическим", но Израилю "определенно нужен мощный и непропорциональный ответ терроризму".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отстранил Элияху от участия в заседаниях кабинета министров до дальнейшего уведомления и отверг его высказывания о возможности применения ядерного оружия в секторе Газа.