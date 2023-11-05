5 ноября, 15:01
Палестино-израильский конфликт

В Беэр-Шеве на юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги

Они предупреждают население об угрозе ракетного обстрела

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 ноября. /ТАСС/. Сигналы воздушной тревоги, предупреждающие население об угрозе ракетного обстрела, сработали впервые за день в Беэр-Шеве - крупнейшем городе в пустыне Негев, занимающей южную часть Израиля. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

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"Сирены прозвучали в городе Беэр-Шева на юге Израиля", - говорится в сообщении.

Ранее в течение дня военные неоднократно сообщали о сигналах воздушной тревоги в южных районах Израиля, непосредственно примыкающих к сектору Газа. Кроме того, сирены звучали и в северной части страны, граничащей с Ливаном. 

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