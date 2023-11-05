5 ноября, 15:06
Палестино-израильский конфликт

NYT: Израиль хотел поддержки мирового сообщества для эвакуации жителей Газы в Египет

По данным газеты, израильские лидеры и дипломаты в частном порядке предложили эту идею нескольким иностранным правительствам, сформулировав ее как гуманитарную инициативу, которая позволила бы мирным жителям временно перебраться в лагеря беженцев в Синайской пустыне

НЬЮ-ЙОРК, 5 ноября. /ТАСС/. Израиль пытался заручиться поддержкой международного сообщества для эвакуации мирных жителей из сектора Газа в Египет. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на дипломатов.

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По ее информации, Израиль в последние недели незаметно пытался заручиться международной поддержкой для перевода нескольких сотен тысяч гражданских лиц из сектора Газа в Египет. Израильские лидеры и дипломаты в частном порядке предложили эту идею нескольким иностранным правительствам, сформулировав ее как гуманитарную инициативу, которая позволила бы мирным жителям временно перебраться в лагеря беженцев в Синайской пустыне, недалеко от границы с соседним Египтом.

Источники газеты утверждают, что большинство стран, к которым обратился Израиль, включая Соединенные Штаты и Великобританию, отвергли это предложение из-за риска того, что такое массовое перемещение может стать постоянным и дестабилизировать Египет. Египет и Палестина также отвергли идею перемещения мирных палестинцев, пишет The New York Times. 

Теги:
ПалестинаЕгипетПалестино-израильский конфликтИзраиль
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