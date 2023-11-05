США не подтвердили информацию о гибели заложников в Газе

В Белом доме сообщили, что данных об их состоянии у Вашингтона нет

НЬЮ-ЙОРК, 5 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты не имеют возможности подтвердить информацию о гибели части заложников в секторе Газа, данных об их состоянии у Вашингтона нет. Об этом заявил заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер в интервью телекомпании ABC.

"У нас нет какой-либо детальной информации, так как ни представителей правительства США, ни американских военных в Газе нет, так что подобные заявления [о гибели заложников в Газе] подтвердить очень сложно. Безусловно, мы глубоко обеспокоены безопасностью и состоянием удерживаемых там [в заложниках] американцев и граждан других государств", - сказал он на вопрос журналиста о том, есть ли у Вашингтона данные о состоянии заложников в Газе и жертвах среди них.

Ранее турецкое агентство Anadolu Ajansı со ссылкой на заявление группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама", являющейся боевым крылом палестинского движения ХАМАС, сообщило, что в результате ударов Израиля по сектору Газа без вести пропали 60 заложников. По его данным, тела как минимум 23 заложников находятся под завалами, добраться до них не представляется возможным.