Терминалы аэропорта Гамбурга вновь открыли после инцидента с вооруженным мужчиной

При этом отмены и задержки рейсов продолжаются, сообщили в пресс-службе аэропорта

БЕРЛИН, 5 ноября. /ТАСС/. Входы и терминалы аэропорта Гамбурга вновь открыты после инцидента с вооруженным мужчиной, прорвавшимся в субботу на автомобиле без номеров на взлетно-посадочную полосу и через 18 часов после этого сдавшимся полиции.

"Подготовка к возобновлению полетов идет полным ходом. Входы и терминалы снова открыты", - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта, размещенном на ее странице в социальной сети Х (ранее Twitter). При этом указывается, что отмены и задержки рейсов продолжаются. Пассажирам рекомендуется внимательно следить за статусом рейса и при необходимости обратиться в авиакомпанию.