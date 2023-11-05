Катар осудил слова министра Израиля о применении ядерного оружия в Газе

В МИД Катара считают эти заявления "подстрекательством к военному преступлению и игнорированием гуманитарных и моральных ценностей и норм международного права"

ДУБАЙ, 5 ноября. /ТАСС/. Катар осудил высказывание министра по делам Иерусалима и наследия Израиля Амихая Элияху, допустившего возможность применения ядерного оружия в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице катарского внешнеполитического ведомства в социальной сети X (ранее Twitter).

"Государство Катар решительно осуждает заявления министра по делам наследия израильского оккупационного правительства, который угрожал нанести удар ядерной бомбой по осажденному сектору Газа, и считает их подстрекательством к военному преступлению и игнорированием гуманитарных и моральных ценностей и норм международного права", - отметил МИД.

5 ноября аналогичное заявление распространило Министерство иностранных дел Саудовской Аравии. В ведомстве подчеркнули, что слова Элияху "свидетельствуют об экстремизме и жестокости, которые характерны для членов израильского правительства".

Отвечая в воскресенье на вопрос ведущего в эфире радиостанции Kol Berama о том, следует ли сбросить на сектор Газа ядерную бомбу, Элияху заявил, что "это одна из возможностей". Как указал позднее министр, "любому здравомыслящему человеку ясно, что утверждение об атомной бомбе является метафорическим", но Израилю "определенно нужен мощный и непропорциональный ответ терроризму". Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху отстранил Элияху от участия в заседаниях правительства и отверг его высказывания о возможности применения ядерного оружия в Газе.