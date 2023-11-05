5 ноября, 20:20
Палестино-израильский конфликт

Херш заявил, что Нетаньяху отказал США в приостановке боев в любом виде

По словам журналиста, "режим прекращения огня и гуманитарная пауза воспринимаются израильским руководством одинаково, а именно как перерыв в бомбардировках"

НЬЮ-ЙОРК, 5 ноября. /ТАСС/. Израильские власти, в том числе премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, отказали Вашингтону в приостановке боевых действий в секторе Газа в каком-либо виде, в том числе и в формате гуманитарной паузы. Об этом сообщил в своем блоге в Substack американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на источники.

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"Запросы от президента [США] Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена, который недавно посетил Тель-Авив, о "паузе" в бомбардировках были с ходу отклонены премьер-министром Нетаньяху и израильским военным руководством", - пишет журналист.

По словам Херша, который ссылается на неназванного американского чиновника, "режим прекращения огня и [гуманитарная] пауза воспринимаются израильским руководством одинаково, а именно как перерыв в бомбардировках". В израильском военном руководстве, указывает журналист, считают, что приостановка боевых действий Тель-Авивом возможна "только для перезарядки" своих систем вооружений.

Ранее в свете заявлений, в том числе со стороны США, о необходимости установления "гуманитарных пауз" для помощи населению сектора Газа Нетаньяху заявлял, что Израиль не согласится на прекращение огня, если не будут освобождены находящиеся в анклаве заложники. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, БиньяминБайден, ДжоБлинкен, Энтони
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