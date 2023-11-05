ХАМАС призвало генсека ООН создать международный комитет для проверки больниц в Газе

Движение также назвало слова представителя армии Израиля о больницах в секторе Газа ложью

КАИР, 5 ноября. /ТАСС/. Радикальное движение ХАМАС призвало генсека ООН создать международный комитет для проверки больниц в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении движения, размещенном в его Telegram-канале.

"Мы призываем генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша сформировать международный комитет для посещения больниц сектора Газа, чтобы проверить ложную версию оккупационных властей об использовании их в качестве укрытий", - отмечает ХАМАС.

Движение назвало слова представителя армии Израиля о больницах в Газе ложью.

"Он попытался оправдать свою угрозу нанести удар по индонезийской больнице и катарской больнице на севере сектора Газа, заявив, что ХАМАС построило под ними туннели и использует их как прикрытие для запуска ракет. Это не что иное, как ложь, призванная оправдать их [Израиля] продолжающиеся преступления против мирного населения, против раненых и пациентов больниц Газы", - подчеркивает ХАМАС.