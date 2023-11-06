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Палестино-израильский конфликт

Минздрав Палестины попросил мировое сообщество помочь с ввозом лекарств и топлива в Газу

Министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле отметила, что Израиль продолжает наносить удары по больницам анклава

РАБАТ, 6 ноября. /ТАСС/. Министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле в воскресенье вечером в Рамалле потребовала от международного сообщества принять меры, которые позволят ввезти медикаменты и топливо для больниц сектора Газа.

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"Международное сообщество и гуманитарные организации должны незамедлительно вмешаться с целью открыть контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе с Египтом и обеспечить ввоз медикаментов и топлива для больниц сектора Газа", - цитирует ее палестинское информационное агентство WAFA.

По словам Кайле, Израиль продолжает наносить удары по больницам Газы. Обвинения израильских властей в адрес больниц в том, что они используются радикалами, министр назвала "попытками Израиля придумать оправдания бомбардировок". 

Теги:
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