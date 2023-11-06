Число погибших в секторе Газа сотрудников БАПОР возросло до 88

Это крупнейшая потеря за все время, которую понесла ООН в одном конфликте

ООН, 6 ноября. /ТАСС/. Число сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), погибших с начала эскалации израильско-палестинского конфликта, выросло до 88, став крупнейшим таким показателем для всемирной организации. Об этом говорится в совместном заявлении руководителей Межучрежденческого постоянного комитета, который объединяет основные гуманитарные ведомства как в структуре ООН, так и действующие самостоятельно.

"Множество гуманитарных работников погибло с 7 октября, среди них 88 сотрудников БАПОР. Это крупнейшая потеря за все время, которую понесла ООН в одном конфликте. Мы вновь призываем стороны соблюдать обязательства, взятые в рамках международного гуманитарного права, и нормы в области прав человека", - отмечается в заявлении, подписанном заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом, исполнительным директором Всемирной продовольственной программы Синди Маккейн, генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Аданомом Гебрейесусом, исполнительным директором Детского фонда ООН Кэтрин Рассел и другими.

Они также указали на важность поставок в сектор Газа достаточного количества воды, продовольствия, медикаментов и топлива, потребовали немедленного освобождения всех заложников и защиты объектов гражданской инфраструктуры, включая больницы, убежища и школы.

"Нам нужно немедленное гуманитарное прекращение огня. Прошло 30 дней. Довольно. Это должно закончиться сейчас же", - подытожили главы гуманитарных ведомств.