6 ноября, 06:27,
обновлено 6 ноября, 06:49
Палестино-израильский конфликт

В ЦАХАЛ сообщили о ликвидации ответственного за спецоперации ХАМАС

EPA-EFE/ NEIL HALL
© EPA-EFE/ NEIL HALL

Речь идет о Джамале Муссе, сообщила армейская пресс-служба

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 ноября. /ТАСС/. Истребители Армии обороны Израиля ликвидировали в секторе Газа ответственного за спецоперации ХАМАС Джамаля Муссу. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Читайте также
Военная эскалация на Ближнем Востоке и попытки помочь населению Газы. Конфликт в Палестине

"Истребители ЦАХАЛ нанесли удары и ликвидировали нескольких террористов ХАМАС, в том числе Джамаля Муссу, который отвечал за специальные операции в террористической организации ХАМАС. Кроме того, солдаты ЦАХАЛ убили командиров батальонов ХАМАС в наземных боях", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что операция была проведена "в рамках усилий по преследованию террористов ХАМАС" и "в соответствии с разведданными Службы общей безопасности и армейской разведки". "В 1993 году Джамаль Мусса совершил обстрел солдат ЦАХАЛ, патрулировавших сектор Газа", - отметили военные. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация