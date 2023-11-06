В ЦАХАЛ сообщили о ликвидации ответственного за спецоперации ХАМАС

Речь идет о Джамале Муссе, сообщила армейская пресс-служба

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 ноября. /ТАСС/. Истребители Армии обороны Израиля ликвидировали в секторе Газа ответственного за спецоперации ХАМАС Джамаля Муссу. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Истребители ЦАХАЛ нанесли удары и ликвидировали нескольких террористов ХАМАС, в том числе Джамаля Муссу, который отвечал за специальные операции в террористической организации ХАМАС. Кроме того, солдаты ЦАХАЛ убили командиров батальонов ХАМАС в наземных боях", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что операция была проведена "в рамках усилий по преследованию террористов ХАМАС" и "в соответствии с разведданными Службы общей безопасности и армейской разведки". "В 1993 году Джамаль Мусса совершил обстрел солдат ЦАХАЛ, патрулировавших сектор Газа", - отметили военные.