Госсекретаря США встретили в аэропорту Анкары с погашенными огнями

Газета Akşam назвала такой прием "протестом, который сравним с пощечиной"

СТАМБУЛ, 6 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен, прибывший в воскресенье вечером в Анкару на переговоры с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, был встречен не по протоколу, который подобает при встрече иностранных гостей подобного уровня. Об этом сообщает газета Akşam, называя такой прием "протестом, который сравним с пощечиной".

По информации издания, никто из высокопоставленных турецких чиновников не встречал Блинкена, а освещение у зала VIP в аэропорту было отключено. Госсекретаря встречали лишь посол США в Турции Джефф Флейк, заместитель губернатора Анкары и представитель МИД. "В Турции такое происходит впервые", - отметила газета.

Akşam также сообщает, что на одном из мостов на маршруте следования Блинкена к зданию МИД Турции, где состоятся переговоры с Фиданом, местные жители вывесили плакат с изображением представителя бригад Аль-Кассам (военное крыло радикального палестинского движения ХАМАС) Абу Убейды. Таким образом они выразили свою солидарность с жителями Газы.

На переговорах Блинкена и Фидана стороны главным образом обменяются мнениями о ситуации в Газе. В Анкаре настаивают на немедленном прекращении огня, недопущении распространения конфликта на весь регион, заявляют о готовности выступить гарантом урегулирования кризиса на стороне Палестины и предлагают созвать международную конференцию по Ближнему Востоку. Главы дипломатических ведомств США и Турции также обсудят вопрос принятия Швеции в НАТО, поставок Анкаре истребителей F-16, региональные и двусторонние проблемы.

Телеканал TRT Haber отмечает, что Блинкен и Фидан четырежды общались по телефону с 7 октября, когда ситуация в Газе переросла в военное противостояние.