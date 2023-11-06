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обновлено 6 ноября, 07:41
Палестино-израильский конфликт

Глава МИД Ирана призвал СБ ООН и МАГАТЭ принять меры для денуклеаризации Израиля

Хосейн Амир Абдоллахиян таким образом прокомментировал высказывание министра по делам Иерусалима и наследия еврейского государства Амихая Элияху, допустившего возможность применения ядерного оружия в секторе Газа

ДУБАЙ, 6 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян призвал Совет Безопасности ООН и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) принять срочные меры по денуклеаризации Израиля. Таким образом глава внешнеполитического ведомства исламской республики отреагировал на высказывание министра по делам Иерусалима и наследия еврейского государства Амихая Элияху, допустившего возможность применения ядерного оружия в секторе Газа.

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"Заявления сионистского министра об использовании ядерного оружия показывают истинную неудачу этого образования (Израиля - прим. ТАСС) перед лицом сопротивления. Совет Безопасности ООН и Международное агентство по атомной энергии должны принять срочные меры по денуклеаризации варварского государства, осуществляющего политику апартеида", - написал Абдоллахиян в социальной сети X (ранее Twitter). 

Теги:
ИранПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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