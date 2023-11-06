ОАЭ осудили слова израильского министра о применении ядерного оружия в Газе

В МИД страны назвали постыдными и неприемлемыми слова министра по делам Иерусалима и наследия Израиля Амихая Элияху

ДУБАЙ, 6 ноября. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты осудили высказывание министра по делам Иерусалима и наследия Израиля Амихая Элияху, допустившего возможность применения ядерного оружия в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел ОАЭ, опубликованном на сайте ведомства.

"ОАЭ выражают свое решительное осуждение постыдных и неприемлемых заявлений министра по делам наследия Израиля Амихая Элияху о сбросе ядерной бомбы на сектор Газа. Эти заявления представляют собой нарушение международного права и подстрекательство к совершению военных преступлений, а также вызывают серьезные опасения относительно намерения совершить акт геноцида", - указано в тексте.

В воскресенье, отвечая на вопрос ведущего в эфире израильского радио о том, следует ли сбросить на сектор Газа ядерную бомбу, Элияху заявил, что "это одна из возможностей". Позже министр указал, что "любому здравомыслящему человеку ясно, что утверждение об атомной бомбе является метафорическим", но Израилю "определенно нужен мощный и непропорциональный ответ терроризму". Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху отстранил Элияху от участия в заседаниях правительства и отверг его высказывания о возможности применения ядерного оружия в Газе.

Высказывание Элияху осудили несколько стран Ближнего Востока, в том числе Саудовская Аравия, Сирия и Катар. В распространенном саудовским внешнеполитическим ведомством заявлении отмечалось, что "неспособность немедленно уволить министра или приостановить его полномочия отражает высоту презрения израильского правительства ко всем человеческим, моральным, религиозным и правовым нормам и ценностям".