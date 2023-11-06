СМИ: сухопутные силы ЦАХАЛ войдут в город Газа в течение 48 часов

Газета Haaretz пришла к такому выводу на основании оценки ситуации израильских официальных лиц

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 ноября. /ТАСС/. Израильские сухопутные подразделения могут начать вход на территорию густонаселенного палестинского города Газа в течение ближайших 48 часов. С таким утверждением выступила израильская газета Haaretz, ссылаясь на "оценку [ситуации] израильских официальных лиц".

Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил в ходе вечернего брифинга 5 ноября, что израильские военные "дошли до прибрежной полосы с юга Газы" и "окружили город Газа". Он добавил, что ЦАХАЛ "еще допускает работу гуманитарного коридора, чтобы жители северной части могли передвигаться и эвакуироваться на юг", отметив, что Израиль продолжит атаковать "северную часть сектора и город Газа".

Ранее в понедельник израильская армия сообщила, что вновь выделила четыре часа жителям северных районов сектора Газа для безопасной эвакуации на юг палестинского анклава. Разрешен "проезд по дороге Салах эд-Дин [между севером и югом Газы] с 10:00 до 14:00 (11:00 и 15:00 мск)", написал в соцсети X (ранее Twitter) пресс-секретарь армии Израиля для СМИ на арабском языке Авихай Эдри.