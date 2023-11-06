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Палестино-израильский конфликт

МИД Польши вызвал послов Египта, Израиля и Палестины по вопросу эвакуации поляков из Газы

Заместитель главы ведомства Павел Яблоньский отметил, что "сотрудники польских дипмиссий в Палестине, Израиле и Египте находятся в постоянном контакте с поляками в секторе Газа"

ТАСС, 6 ноября. Послы Египта, Израиля и Палестины в Варшаве были вызваны в МИД Польши по вопросу эвакуации польских граждан из сектора Газа. Об этом заявил заместитель главы польского ведомства Павел Яблоньский в эфире радиостанции RMF FM.

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"Послы Израиля, Египта и Палестины были срочно приглашены в МИД. <...> Мы оказываем на них давление, чтобы гражданские лица, особенно наши граждане, могли выехать [из Газы]", - подчеркнул Яблоньский. Он добавил, что "сотрудники польских дипмиссий в Палестине, Израиле и Египте находятся в постоянном контакте с поляками в секторе Газа".

Как отмечает радиостанция, в настоящее время в Газе остаются по меньшей мере 29 граждан Польши. 

Теги:
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