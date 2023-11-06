Эвакуационный рейс "Белавиа" из Израиля выполняют усиленным экипажем

Среди пассажиров рейса Тель-Авив - Минск находятся девять детей

МИНСК, 6 ноября. /ТАСС/. Специальный рейс Тель-Авив - Минск национального авиаперевозчика "Белавиа" с эвакуируемыми гражданами республики, среди которых девять детей, выполняется усиленным экипажем. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского авиаперевозчика.

"Самолет "Белавиа" Boeing 737-800 со 117 пассажирами на борту вылетел из аэропорта имени Бен-Гуриона в направлении Минска в 11:45 по местному времени (12:45 мск - прим. ТАСС). Среди пассажиров: 108 - взрослые, девять - дети в возрасте до двух лет, - говорится с сообщении. - Рейс выполняется усиленным экипажем, в составе которого три опытных пилота, бортпроводники и авиационные техники". Посадка в Национальном аэропорту Минск самолета ожидается в 19:04 (совпадает с мск).

Отмечается, что рейс осуществляется в связи "с текущими событиями в Израиле и стал возможным благодаря содействию МИД двух стран, белорусской дипмиссии в Израиле, Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь и других компетентных органов".

Ранее глава МИД Белоруссии Сергей Алейник заявил о том, что эвакуации граждан республики из Израиля, власти которого дали Минску разрешение на один гуманитарный рейс, препятствуют санкции, введенные США против "Белавиа". Посол Белоруссии в Израиле Евгений Воробьев сообщил, что более 500 граждан республики обратились в диппредставительство в связи с обострением ситуации в регионе.