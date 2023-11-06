6 ноября, 11:30,
обновлено 6 ноября, 11:52

Блинкен назвал продуктивными переговоры с Фиданом в Анкаре по Ближнему Востоку

Госсекретарь США заявил, что стороны рассмотрели пути достижения прочного мира в регионе

АНКАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал продуктивными переговоры с главой МИД Турции Хаканом Фиданом по ситуации на Ближнем Востоке.

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"У нас состоялись длительные и продуктивные переговоры. Мы обсудили кризис в Газе и то, что можно сделать для предотвращения эскалации конфликта. Вы видите, как помощь поступает в Газу. Мы обсудили, что можно сделать для достижения прочного мира на Ближнем Востоке", - приводит его слова телеканал CNN Türk.

По словам Блинкена, Вашингтон продолжает "усилия по обеспечению гуманитарного прекращения огня в Газе, поскольку число жертв среди женщин и детей растет". "Мы также обеспокоены эскалацией насилия на Западном берегу", - добавил он.

Переговоры Блинкена и Фидана состоялись в Анкаре 6 ноября, продлились порядка 2,5 часа. Турецкие СМИ отмечали, что днем ранее американскому дипломату был оказан "холодный" прием, поскольку в аэропорту его не встречал никто из высшего руководства страны. Блинкена приветствовал лишь заместитель главы провинции Анкара. Турецкие СМИ уверены, что это своего рода протест против поддержки Вашингтоном действий Израиля в секторе Газа.

МИД Турции в субботу заявил, что отзывает своего посла из Израиля для консультаций из-за военной операции этой страны в секторе Газа. 

Теги:
СШАТурцияБлинкен, Энтони
© Информационное агентство ТАСС
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