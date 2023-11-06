6 ноября, 12:29
Палестино-израильский конфликт

Нетаньяху заверил, что ЦАХАЛ минимизирует ущерб для гражданского населения

По словам премьер-министра Израиля, еврейское государство делает все возможное, чтобы эвакуировать мирных жителей из опасной зоны на севере сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заверил своего болгарского коллегу Николая Денкова, что ЦАХАЛ будет минимизировать ущерб для гражданского населения в ходе операции в секторе Газа против движения ХАМАС. Об этом сообщила канцелярия израильского премьера, указав, что главы правительств двух стран провели встречу в Иерусалиме.

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"Мы будем действовать не только в силу нашего права на самооборону, <…> но и таким образом, чтобы минимизировать ущерб для гражданского населения. Израиль делает все возможное, чтобы эвакуировать мирных жителей из опасной зоны [на севере сектора Газа], а ХАМАС делает все возможное, чтобы удержать их в опасной зоне, иногда под угрозой применения оружия", - распространила канцелярия Нетаньяху его высказывания.

"Мы сражаемся с самым жестоким врагом со времен Холокоста, врагом, который совершает двойное военное преступление: намеренно атакует мирных жителей, использует своих собственных граждан в качестве живого щита", - сказал Нетаньяху, обращаясь к болгарскому коллеге, которого он также поблагодарил за поддержку Израиля. 

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Палестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, Биньямин
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