6 ноября, 12:48,
обновлено 6 ноября, 13:26
Палестино-израильский конфликт

Иран заявил, что США уведомили республику о стремлении добиться прекращения огня в Газе

По словам главы МИД республики Хосейна Амира Абдоллахияна, на практике США "лишь поддерживали массовые убийства и геноцид в секторе"

ДУБАЙ, 6 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты связывались с Ираном, чтобы уведомить о стремлении добиться прекращения огня в секторе Газа. Об этом заявил министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян.

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"В последние три дня американцы направили нам сообщение о том, что они добиваются прекращения огня. Они предпринимали определенные действия, но на практике лишь поддерживали массовые убийства и геноцид в секторе Газа", - приводит слова министра агентство Tasnim.

23 октября Абдоллахиян заявил, что США попросили исламскую республику "проявлять сдержанность" и не вмешиваться в палестино-израильский конфликт. По словам главы внешнеполитического ведомства, Вашингтон направил Тегерану соответствующие предостережения по дипломатическим каналам. 

Теги:
СШАИранПалестино-израильский конфликт
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