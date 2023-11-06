Иран заявил, что США уведомили республику о стремлении добиться прекращения огня в Газе

По словам главы МИД республики Хосейна Амира Абдоллахияна, на практике США "лишь поддерживали массовые убийства и геноцид в секторе"

ДУБАЙ, 6 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты связывались с Ираном, чтобы уведомить о стремлении добиться прекращения огня в секторе Газа. Об этом заявил министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян.

"В последние три дня американцы направили нам сообщение о том, что они добиваются прекращения огня. Они предпринимали определенные действия, но на практике лишь поддерживали массовые убийства и геноцид в секторе Газа", - приводит слова министра агентство Tasnim.

23 октября Абдоллахиян заявил, что США попросили исламскую республику "проявлять сдержанность" и не вмешиваться в палестино-израильский конфликт. По словам главы внешнеполитического ведомства, Вашингтон направил Тегерану соответствующие предостережения по дипломатическим каналам.