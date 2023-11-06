Армия Израиля заявила об уничтожении командира одного из батальонов ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 ноября. /ТАСС/. Израильские военные ликвидировали в ходе операции в секторе Газа командира одного из батальонов вооруженных формирований палестинской радикальной организации ХАМАС. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Ночью в результате удара истребителя ВВС Израиля, нанесенного на основании разведданных Службы общей безопасности и Армии обороны Израиля, был убит командир батальона ХАМАС "Дейр-эль-Балах" <...> Ваэль Асефа", - говорится в сообщении.

По данным израильских военных, он был причастен к организации нападения ХАМАС на Израиль 7 октября.