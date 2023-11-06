CNN: судья попросил адвоката Трампа "контролировать своего клиента"

Бывший президент США во время заседания выразил недовольство ходом судебного разбирательства

НЬЮ-ЙОРК, 6 ноября. /ТАСС/. Судья Артур Энгорон, который ведет дело бывшего американского президента Дональда Трампа о мошенничестве при оценке активов Trump Organization, попросил адвоката экс-главы США контролировать поведение "своего клиента" во время заседания. Об этом сообщает телеканал CNN.

"Господин Кайс, вы можете контролировать своего клиента?" - поинтересовался он у юриста Криса Кайса. "Это не политический митинг. Это зал судебных заседаний", - указал Энгорон Трампу.

Сам бывший американский лидер во время заседания выразил недовольство ходом судебного разбирательства. "Это очень несправедливый суд. Очень. И я надеюсь, что общественность наблюдает [за происходящим]", - заявил он.

Иск нью-йоркской прокуратуры в отношении Трампа и его компании в рамках гражданского дела о мошенничестве был направлен в суд в сентябре 2022 года. По версии прокурора штата Летиции Джеймс, компания предоставляла неверные сведения о стоимости активов, чтобы получить более благоприятные условия по кредитам и страховке. По мнению прокуратуры, стоимость активов была завышена на сумму от $2,23 млрд до $3,6 млрд. В частности, как настаивает прокуратура, была завышена стоимость поместья Трампа во Флориде, его апартаментов в небоскребе Trump Tower на Манхэттене, нескольких офисных зданий и полей для игры в гольф. Защита Трампа настаивает на том, что обвинения безосновательны, а цена собственности могла со временем измениться по различным причинам.