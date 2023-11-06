Белый дом: США по-прежнему отвергают призывы к "общему прекращению огня" в секторе Газа

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты по-прежнему отвергают призывы к "общему прекращению огня" в рамках палестино-израильского конфликта. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы по-прежнему не считаем, что общее прекращение огня в настоящий момент целесообразно. Когда мы говорим о прекращении огня, имеется в виду полное прекращение боевых действий во всем регионе, что на данный момент мы считаем проигрышным решением и поэтому не поддерживаем", - сказал Кирби.