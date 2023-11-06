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обновлено 6 ноября, 18:30
Палестино-израильский конфликт

Белый дом: США по-прежнему отвергают призывы к "общему прекращению огня" в секторе Газа

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты по-прежнему отвергают призывы к "общему прекращению огня" в рамках палестино-израильского конфликта. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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"Мы по-прежнему не считаем, что общее прекращение огня в настоящий момент целесообразно. Когда мы говорим о прекращении огня, имеется в виду полное прекращение боевых действий во всем регионе, что на данный момент мы считаем проигрышным решением и поэтому не поддерживаем", - сказал Кирби. 

Теги:
СШАПалестино-израильский конфликт
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