Аббас указал на атаки Израиля на мусульманские и христианские святыни палестинского народа

Президент Палестины также подчеркнул необходимость срочно оказать поддержку сектору Газа

РАБАТ, 6 ноября. /ТАСС/. Президент Палестины Махмуд Аббас провел телефонный разговор с канцлером Австрии Карлом Нехаммером, во время которого стороны обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает палестинское информационное агентство WAFA.

Президент Палестины подчеркнул "необходимость немедленно положить конец израильской агрессии против палестинского народа, срочно оказать поддержку сектору Газа, обеспечив его гуманитарной помощью, включая медицинские материалы, продовольствие, воду и топливо".

Аббас предостерег от "опасных последствий продолжающихся нападений, совершаемых израильскими войсками и колонистами-террористами против палестинского народа, его мусульманских и христианских святынь".

Ранее телеканалы сообщали, что Израиль наносит удары по многим объектам в секторе Газа, включая мечети и церкви.