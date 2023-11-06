6 ноября, 18:32
Палестино-израильский конфликт

Аббас указал на атаки Израиля на мусульманские и христианские святыни палестинского народа

Президент Палестины также подчеркнул необходимость срочно оказать поддержку сектору Газа

РАБАТ, 6 ноября. /ТАСС/. Президент Палестины Махмуд Аббас провел телефонный разговор с канцлером Австрии Карлом Нехаммером, во время которого стороны обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает палестинское информационное агентство WAFA.

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Президент Палестины подчеркнул "необходимость немедленно положить конец израильской агрессии против палестинского народа, срочно оказать поддержку сектору Газа, обеспечив его гуманитарной помощью, включая медицинские материалы, продовольствие, воду и топливо".

Аббас предостерег от "опасных последствий продолжающихся нападений, совершаемых израильскими войсками и колонистами-террористами против палестинского народа, его мусульманских и христианских святынь".

Ранее телеканалы сообщали, что Израиль наносит удары по многим объектам в секторе Газа, включая мечети и церкви. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильАббас, Махмуд
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