В ООН сообщили о работе над открытием второго КПП на границе Газы

Пока контрольно-пропускной пункт "Рафах" остается единственным вариантом для предоставления гуманитарной помощи населению анклава

ООН, 6 ноября. /ТАСС/. ООН продолжает переговоры об открытии еще одного контрольно-пропускного пункта на границе сектора Газа, но КПП "Рафах" пока остается единственным вариантом для предоставления гуманитарной помощи населению анклава. Об этом заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Его спросили, обсуждает ли сейчас генсек ООН Антониу Гутерриш с израильским руководством возможность открыть новые КПП. "Эта тема присутствует в переговорах чиновников ООН и Израиля еще с тех пор, когда мы работали над открытием КПП "Рафах", - ответил Дюжаррик.

При этом он подчеркнул, что всемирная организация может работать, лишь исходя из имеющихся условий, а на данный момент это означает возможность направлять помощь только через "Рафах". "Через различные пункты можно будет пропускать больше гуманитарной помощи. Но прямо сейчас единственный работающий вариант - это "Рафах", - указал представитель генсека.

Ранее заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс призвал открыть КПП "Керем-Шалом" между Израилем и Газой, так как это единственный переход, оборудованный надлежащим образом и способный пропускать существенно большее количество грузовиков.