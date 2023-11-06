Кипр заявил, что не будет использован для военных операций на Ближнем Востоке

Как отметил президент Кипра Никос Христодулидис, глава американской дипломатии Энтони Блинкен поблагодарил его за оказываемую помощь в эвакуации иностранных граждан из Израиля

НИКОСИЯ, 6 ноября. /ТАСС/. Территория Кипра не будет использована для проведения военных операций на Ближнем Востоке. Об этом заявил журналистам президент Кипра Никос Христодулидис, комментируя состоявшуюся у него накануне встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Территория нашей страны не будет использована для осуществления каких-либо агрессивных действий", - сказал Христодулидис. "Ведь наша цель - остановить нынешнюю [эскалацию]", - продолжил он. На вопрос, просил ли Блинкен предоставить США возможность использовать военные объекты на Кипре, президент ответил отрицательно. "Нет, никаких военных объектов", - сказал он. По словам Христодулидиса, глава американской дипломатии поблагодарил его за оказываемую Кипром помощь в эвакуации иностранных граждан из Израиля.

Как заявил ранее министр обороны Кипра Михалис Йоргаллас, на острове нет иностранных солдат, готовящихся к участию в военных операциях на Ближнем Востоке. При этом он признал, что "на Кипре есть партнеры из других стран", готовые помочь с "эвакуацией своих граждан из зон боевых действий". Правительство разрешило размещение на острове военных из США, Германии и Нидерландов.

Во время краткой встречи с госсекретарем США, которая прошла в аэропорту Ларнаки в воскресенье, Христодулидис, в частности, обсудил с ним идею организации морского гуманитарного коридора для оказания помощи жителям сектора Газа. Власти Кипра предлагают свою территорию для переправки морским путем гуманитарных грузов для жителей Газы. Журналисты поинтересовались, рассматривается ли вариант сопровождения гуманитарной помощи военными кораблями других стран. "Конечно, это один из многих аспектов, которые рассматривались", - ответил кипрский лидер. "У нас есть конкретный рабочий документ, которым я вчера поделился с госсекретарем США, а также с [представителями] некоторых других стран <...>, который очень конкретен и в котором все расписано пошагово", - пояснил президент.