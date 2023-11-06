WSJ: США планируют поставить Израилю высокоточные бомбы на $320 млн

Речь идет о планирующих управляемых бомбах семейства Spice, сообщила газета

НЬЮ-ЙОРК, 6 ноября. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена планирует передать Израилю партию высокоточных бомб на сумму в $320 млн. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По ее сведениям, американская администрация направила уведомление в Конгресс США о том, что собирается передать Тель-Авиву. Речь идет о планирующих управляемых бомбах семейства Spice, разработанных израильской компанией Rafael. В соответствии с договоренностью, дочернее подразделение этого концерна Rafael USA передаст вооружения своему головному офису.