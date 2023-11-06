6 ноября, 19:44,
обновлено 6 ноября, 20:08
Палестино-израильский конфликт

WSJ: США планируют поставить Израилю высокоточные бомбы на $320 млн

Речь идет о планирующих управляемых бомбах семейства Spice, сообщила газета

НЬЮ-ЙОРК, 6 ноября. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена планирует передать Израилю партию высокоточных бомб на сумму в $320 млн. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Читайте также
Военная эскалация на Ближнем Востоке и попытки помочь населению Газы. Конфликт в Палестине

По ее сведениям, американская администрация направила уведомление в Конгресс США о том, что собирается передать Тель-Авиву. Речь идет о планирующих управляемых бомбах семейства Spice, разработанных израильской компанией Rafael. В соответствии с договоренностью, дочернее подразделение этого концерна Rafael USA передаст вооружения своему головному офису. 

Теги:
СШАПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация