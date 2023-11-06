6 ноября, 19:57
Палестино-израильский конфликт

В Израиле заявили, что ВВС страны способны достичь целей по всему Ближнему Востоку

Как отметил начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви, еврейское государство причиняет организации ХАМАС серьезный урон

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 ноября. /ТАСС/. Самолеты ВВС Израиля могут при необходимости добраться до любой точки на Ближнем Востоке. Об этом заявил начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви во время поездки на одну из авиабаз, где размещаются истребители "Адир" (ивр. "Могучий", израильская модификация американского истребителя пятого поколения F-35).

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"Мы ведем войну [в секторе Газа] вот уже месяц, мы причиняем [палестинской радикальной организации] ХАМАС серьезный урон, нанося удары по руководству ХАМАС, командирам, террористам, уничтожая инфраструктуру ХАМАС в Газе, и мы также постоянно готовы на других направлениях. Эта база знает, как достичь любого места на Ближнем Востоке", - сказал начальник Генштаба, чьи слова распространила армейская пресс-служба. 

Теги:
Палестино-израильский конфликтИзраиль
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