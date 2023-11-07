Канадцы смогут пройти через КПП "Рафах" 7 ноября

Представители консульства Канады помогут согражанам доехать до Каира, где их обеспечат всем необходимым, рассказали в канадском МИД

ОТТАВА, 7 ноября. /ТАСС/. Контрольно-пропускной пункт (КПП) "Рафах", расположенный на границе Египта и сектора Газа, откроется во вторник около 9:00 по местному времени (10:00 мск), через него смогут пройти граждане Канады. Об этом сообщил канадский телеканал CBC со ссылкой на МИД страны.

"Пожалуйста, имейте при себе документы (паспорта, удостоверения личности, свидетельства о рождении и другие важные бумаги), а также ваши вещи. Представители консульства встретят вас на египетской стороне и помогут добраться на автобусе до Каира", - приводит телеканал выдержки из писем, разосланных внешнеполитическим ведомством канадцам, находящимся в анклаве. Согласно документу, прибывших в Каире обеспечат едой, жильем и вещами первой необходимости. В сообщении также указано, что канадцы, пересекшие "Рафах", смогут находиться в Египте не более 72 часов. Добраться до Канады они смогут за свой счет, власти готовы при необходимости оказать гражданам финансовую помощь.

Как сообщала ранее газета The Globe and Mail, Канада поддерживает связь с 460 канадцами, которые проживают в Газе и просили о помощи. Двое канадцев, по данным внешнеполитического ведомства, находятся в заложниках у боевиков палестинского движения ХАМАС.

Главное управление погранпереходов Газы 6 ноября сообщило, что "Рафах" открыт для прохода иностранцев и египтян, чьи имена внесены в списки.

Ранее Египет приостановил процесс эвакуации иностранных граждан из анклава через погранпереход с 4 ноября после того, как Израиль препятствовал выезду из сектора Газа раненых палестинцев. Как сообщал Минздрав анклава, обстрелы израильских сил мешают транспортировке пациентов из северных районов на юг анклава для дальнейшей эвакуации в Египет. Движение ХАМАС, со своей стороны, подчеркивало, что договорилось о вывозе раненых в обмен на эвакуацию иностранцев, однако Израиль нарушил данное соглашение.