Во Франции за последний месяц почти 500 человек задержали за антисемитские акты

Глава МВД Жеральд Дарманен рассказал, что за ноябрь произошло в два раза больше таких действий, чем за весь 2022 год

ПАРИЖ, 7 ноября. /ТАСС/. Число антисемитских актов во Франции за последний месяц составило почти 1 100, за подобные действия задержаны более 490 человек. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Жеральд Дарманен в эфире радиостанции Sud Radio.

"Зафиксировано более тысячи антисемитских актов, мы приближаемся к 1,1 тыс. действий, совершенных с 7 ноября, - отметил он. - За месяц антисемитских актов произошло в два раза больше, чем за весь 2022 год. Более 490 человек задержаны".

5 ноября о 257 актах антисемитизма, зарегистрированных в Париже и его пригородах с 7 октября, сообщил префект столичной полиции Лоран Нуньес.

Через несколько дней после обострения ситуации на Ближнем Востоке в различных городах Франции начались акции в поддержку Палестины. Значительную часть манифестаций французские власти запретили.