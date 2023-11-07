В Японии началась двухдневная встреча министров иностранных дел G7

Ожидается, что главными темами станут израильско-палестинский конфликт и ситуация на Украине

ТОКИО, 7 ноября. /ТАСС/. Двухдневная встреча глав внешнеполитических ведомств стран Группы семи (G7) началась во вторник в Токио. Ожидается, что главными темами встречи станут израильско-палестинский конфликт и ситуация на Украине.

"На фоне все большего усложнения международной обстановки тесный диалог между членами G7 является как никогда важным", - отметила на открытии встречи глава МИД Японии Ёко Камикава. Встреча глав внешнеполитических ведомств G7 открылась рабочим ужином, основная же программа придется на 8 ноября.

Ранее в Токио госсекретарь США Энтони Блинкен в преддверии переговоров выразил уверенность в том, что встреча должна продемонстрировать единство "семерки" в свете кризиса на Ближнем Востоке

Председательствующая на встрече глава японского МИД Ёко Камикава на днях вернулась из ближневосточного турне, в ходе которого посетила Израиль, Палестину и Иорданию, встретившись там со своими коллегами. Во время поездки она заявила израильскому министру Эли Коэну, что необходимо установить гуманитарную паузу, и рассказала палестинскому министру Рияду аль-Малики о планах выделить дополнительно $65 млн для помощи жителям сектора Газа. На всех встречах японский министр излагала позицию Японии по конфликту, включающую осуждение "террористических атак ХАМАС" и призывы ко всем сторонам действовать в соответствии с международным правом.

На текущий момент неизвестно, примут ли министры в Токио совместное заявление. Представитель японского МИД в ответ на вопрос корреспондента ТАСС 2 ноября заявил, что говорить об этом пока рано, отметив необходимость координации с другими членами "семерки". Вместе с тем, по информации источников агентства Kyodo, ведется согласование документа, в котором будут выражаться осуждение "террористической атаки ХАМАС" и призыв приостановить боевые действия в гуманитарных целях.