Главы МИД G7 в совместном заявлении намерены выразить общую позицию по Ближнему Востоку

Министр иностранных дел Японии Ёко Камикава рассказала об "открытой и подробной дискуссии" участников Группы семи

ТОКИО, 7 ноября. /ТАСС/. Работа над согласованием совместного заявления глав внешнеполитических ведомств стран Группы семи (G7) продолжается, стороны хотят отразить общую позицию по ситуации на Ближнем Востоке. Об этом журналистам сообщила глава МИД Японии Ёко Камикава.

"Мы хотим отразить общую позицию по ситуации на Ближнем Востоке", - отметила она. Камикава также подчеркнула, что главам внешнеполитических ведомств "семерки" удалось провести "открытую и подробную дискуссию" по ситуации на Ближнем Востоке. Глава МИД Японии отметила, что, со своей стороны, в ходе начавшихся во вторник двухдневных переговоров подчеркнула необходимость предоставления сектору Газа гуманитарной помощи и скорейшей организации гуманитарной паузы в боевых действиях. Камикава добавила, что приоритетным также является освобождение всех заложников.

Председательствующая на встрече Камикава на днях вернулась из ближневосточного турне, в ходе которого посетила Израиль, Палестину и Иорданию, встретившись там со своими коллегами. Во время поездки она заявила израильскому министру Эли Коэну, что необходимо установить гуманитарную паузу, информировала палестинского министра Рияда аль-Малики о планах выделить дополнительно $65 млн для помощи жителям сектора Газа. На всех встречах японский министр излагала позицию Японии по конфликту, включающую осуждение "террористических атак ХАМАС" и призывы ко всем сторонам действовать в соответствии с международным правом.