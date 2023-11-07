ХАМАС сообщило о полном прекращении подачи воды в Газу

Движение призвало международное сообщество и ООН остановить совершаемые в отношении палестинцев преступления против человечности

КАИР, 7 ноября. /ТАСС/. Палестинское радикальное движение ХАМАС сообщило о полном прекращении водоснабжения сектора Газа. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале движения.

"[Израильские] оккупационные власти полностью перекрыли подачу воды в сектор, <...> что вынудило граждан употреблять некачественную воду. Кроме того, оставшиеся резервуары с водой подверглись ударам со стороны оккупационных сил с применением американских ракет и самолетов", - подчеркивается в тексте.

В ХАМАС призвали международное сообщество и ООН "остановить [совершаемые в отношении палестинцев] преступления против человечности" и "срочно принять меры для восстановления водоснабжения" анклава.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. 27 октября представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что еврейское государство расширяет масштабы наземной военной операции в секторе Газа.