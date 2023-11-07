ЮАР предложила план по прекращению конфликта между Израилем и Палестиной

Он состоит из семи пунктов

ПРЕТОРИЯ, 7 ноября. /ТАСС/. Южно-Африканская Республика предложила план из семи пунктов для урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной. Об этом сообщила министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор в выступлении перед национальным парламентом.

"ЮАР предлагает следующие конкретные действия с тем, чтобы положить конец страданиям, - подчеркнула она. - Первое: немедленное всеобъемлющее прекращение огня. Второе: открытие гуманитарных коридоров, чтобы помощь и все основные услуги доходили до всех нуждающихся. Третье: всем сторонам необходимо проявлять сдержанность, воздерживаться от разжигания этой явно несправедливой войны и [не допускать] человеческих страданий, в том числе путем прекращения поставок оружия всем сторонам".

"Четвертое: освобождение всех гражданских заложников. Пятое: в свете заявлений об использовании ядерной мощи [необходимо] создание на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия, точно так же, как мы создали [такую зону] на нашем континенте, в Африке", - подчеркнула Пандор. "Шестое: возобновление всеобъемлющего диалога, возглавляемого и осуществляемого самими палестинцами и израильтянами при содействии ООН. Седьмое: развертывание в Палестине сил быстрого реагирования ООН, которым будет поручено следить за соблюдением режима прекращения огня и боевых действий, а также, что более важно, с целью защиты гражданского населения", - добавила она.

Большинство депутатов поддержало предложенные меры. Парламентарии заявили, что этот план необходимо как можно быстрее реализовать.